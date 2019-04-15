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Объезд вокруг Святогорского монастыря будет отремонтирован к Дням пушкинской поэзии и русской культуры

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Пушкиногорского района Александром Барановым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. В первую очередь руководитель области поинтересовался, как идет подготовка к Дням пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут с 6 по 9 июня в Пушкинских Горах. «Сейчас у нас горячая пора. Мы красим, белим, обрезаем деревья, проводим субботники - хотим все привести в порядок как можно раньше», - ответил Александр Баранов.

Глава района также доложил о планах по ремонту дорожной сети поселка. По поручению губернатора муниципальные службы проинспектировали дороги и выявили необходимость отремонтировать к празднику объезд вокруг Святогорского монастыря. За счет средств районного бюджета будут заменены водопроводные сети на двух улицах: Молодых патриотов и Заозерной. По окончании работ «Псковавтодор» займется асфальтированием проезжей части. Михаил Ведерников поставил задачу держать процесс на контроле, чтобы к началу юбилейного мероприятия работы были полностью завершены.

Александр Баранов обратился к Михаилу Ведерникову с просьбой помочь в обустройстве центрального въезда в поселок - порядка 1 км улицы Аэродромной. Губернатор пообещал оказать поддержку в этом вопросе.

В ходе встречи глава Пушкиногорского района также подвел краткие итоги отопительного сезона в муниципалитете. «По оценке администрации и населения концессионер подошел к сезону добросовестно, нареканий в его адрес не поступает», - рассказал Александр Баранов. Кроме того, сообщил он, впервые за многие годы горячая вода в поселке не будет отключаться на весь летний период. Планируется, что профилактическое отключение составит не более 2 - 3 недель.

В заключение губернатор рекомендовал главе района активнее работать с населением, проводить встречи с гражданами и информировать их об участии района в реализации национальных проектов.