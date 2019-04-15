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АвтоМир / Дороги

28 апреля будет временно прекращено движение автотранспорта в центре Пскова

18.04.2019 19:23|ПсковКомментариев: 0

В Пскове 28 апреля с 10:00 до 17:00 будет введено временное прекращение движения автотранспорта по улице Ленина на всем протяжении, улице Некрасова на участке от улицы Ленина до улицы Воровского, улице Воровского на всем протяжении, улице Профсоюзной на всем протяжении, улице Советской на участке от Октябрьской площади до улицы Свердлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

В качестве объезда будет определен Октябрьский проспект и улица Карла Маркса.

Движение будет перекрыто в связи с проведением Псковского марафона «Pro sport 2019».

Источник: Псковская Лента Новостей
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