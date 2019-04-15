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Подрядчик приступил к работам по продлению улицы Юности в Пскове

В понедельник, 22 апреля, ООО «Стройсистема» приступила к дорожным работам на дополнительном участке улицы Юности в Пскове, который соединит улицу Звездную и Сиреневый бульвар. Напомним, задачу продлить улицу Юности до Сиреневого бульвара поставил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего объезда дорожных объектов Пскова в прошлую среду. Цель - разгрузить улицу Звездную в часы-пик.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на руководителя подрядной организации Анатолия Палкина, на указанном участке ранее существовал проезд, сейчас он закрыт. Ремонт предполагает укладку двух слоев асфальта и обустройство обочин. Протяженность дорожного полотна составит порядка 250 метров. Работы проводятся на средства, сэкономленные в результате строительства улично-дорожной сети вокруг жилого квартала Северный в створе улиц Инженерной и Юности, и продлятся около двух недель.

По словам подрядчика, сам объект готов к сдаче в эксплуатацию и ожидает согласования исполнительной и рабочей документации. Протяженность дороги без дополнительного участка составляет 1,1 км. Дорога 4-полосная с разделительной полосой, имеет второстепенные резервные проезды с каждой стороны, вдоль всей трассы оборудованы велосипедная дорожка, тротуары, посадочные площадки, въезды во дворы, светофорные объекты. Цена контракта составила около 350 млн рублей.