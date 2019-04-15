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В связи с проведением акции «Сирийский перелом» в Пскове закроют для транспорта площадь у железнодорожного вокзала

В связи с проведением в городе Пскове военно-патриотической акции «Сирийский перелом» вводится временное прекращение движение автотранспорта по площади у железнодорожного вокзала. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова, площадь будет закрыта для транспорта с 20.00 25 апреля до 15.30 26 апреля.

Движение городских автобусов с 10.00 до 15.30 26 апреля будет осуществляться без заезда на привокзальную площадь с использованием для посадки и высадки пассажиров временных автобусных остановок, оборудованных при въезде на привокзальную площадь.

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Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок.