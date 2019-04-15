АвтоМир / Дороги

Эксперты Народного фронта составят карту очагов аварийности на дорогах страны

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» планируют создать карту, на которой будут обозначены около 1 тысячи аварийно-опасных мест в регионах. По итогам года они составят библиотеку положительных практик и рейтинг регионов по работе с местами концентрации ДТП. Об этом рассказал координатор проекта, депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев на конференции в инновационном центре «Сколково», посвященной вопросам безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, конференция на тему «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года» проходит 23-24 апреля по инициативе госкомпании «Автодор» при поддержке министерства транспорта РФ и МВД России. Представители федеральных и региональных ведомств, ученые, общественники, строители-дорожники обсуждают, как повысить безопасность дорожного движения и защитить граждан от ДТП. Это одна из задач, которую президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поставил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Васильев рассказал об успехах проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». За два года его работы пользователи добавили на интерактивную карту более 40 тысяч участков или 35,5 тысяч км, за которые отдали свыше 1,1 млн голосов. Из них 6,5 тысяч участков уже отремонтированы капитально, на 4,5 тысячах заделаны ямы, еще 2 тысячи добавлены в планы ремонта. В общей сложности по 32,5% добавленных участков власти приняли положительное решение – либо отремонтировали, либо включили в планы.

Недавно у пользователей карты появилась новая возможность – отмечать очаги аварийности в своих населенных пунктах. Это места, где часто происходят однотипные ДТП. «На основании обращений граждан, ответов на запросы в органы власти и ГИБДД, а также статистики мы составим отдельную карту с 1000 опасных мест по стране – по 10-20 очагов аварийности в каждом регионе. Наши эксперты выяснят, какие меры предпримут местные власти для ликвидации каждого очага, и проследят за реальным изменением уровня безопасности движения в каждом аварийно-опасном месте», – отметил Васильев.

Он также рассказал о договоренности ОНФ с ведущими транспортными вузами о том, чтобы они помогли регионам разработать эффективные меры для устранения аварийных очагов. По итогам года будет составлена библиотека положительных практик и рейтинг регионов с точки зрения того, как они работают с местами концентрации ДТП.

На очаги аварийности активисты Народного фронта также обращают внимание во время «Дорожной инспекции ОНФ», которая стартовала 8 апреля. Специальным прибором в городах и на федеральных трассах Юга и Кавказа замерялось световозвращение дорожной разметки, то есть хорошо ли она видна ночью и днем. Как оказалось, пока ни в одном населенном пункте разметка по видимости в ночное время не отвечает нормативам – по крайней мере, на тех участках, где делались замеры.

Так, в Севастополе на улице Рыбацкий Причал, отремонтированной в прошлом году, разметка оказалась не белого, а почти черного цвета. После инспекции ее помыли с шампунем, что приблизило ее состояние к нормативному. В Ростове-на-Дону разметка грязная, а в Махачкале ее просто нет. В Волгограде на проспекте Металлургов инспекторы не нашли разметку даже на пешеходном переходе, хотя этот участок ремонтировался в прошлом году. А замеры на 1-й Продольной магистрали возле центрального стадиона показали отклонение более чем в четыре раза ниже нормы. В Грозном также надо нанести свежую разметку, на многих участках она стерлась.

«В целом из 14 проверенных участков только на 3 разметка соответствует нормативам по показателям ночной видимости – это участки федеральных трасс Р-215 Астрахань-Махачкала (106 км), Р-22 «Каспий» (1095 км) и Р-260 «Таврида» (обход Бахчисарая). С показателями дневной видимости ситуация лучше: только в Симферополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону разметка на измеряемых участках не отвечала нормативам. Причем после того, как ее помыли шампунем, показатели улучшились. Наши активисты проследят, чтобы все недостатки, выявленные по результатам инспекции, были устранены», – рассказал Александр Васильев.

Он добавил, что результаты замеров разметки из термопластика, находящейся на гарантии, говорят о некачественных материалах и недостатках при содержании дорог. А большинство аварий как раз и происходит в местах, где разметка плохо видна или вовсе отсутствует.

«Чтобы добиться реальных результатов по снижению количества ДТП и числа жертв, необходимо уделить внимание качеству разметки, ее чистоте. Положительный пример во многих регионах находится рядом – на участках федеральных трасс», – резюмировал Васильев.