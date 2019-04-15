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На время Пасхального шествия в Великих Луках ограничат движение транспорта

В Великих Луках в связи с проведением шествия, посвященного празднованию Пасхи, с 23.45 27 апреля до 01.15 28 апреля будет перекрыто движение для транспортных средств по маршруту его движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, шествие пройдет по маршруту: храм Вознесения Христова (ул. К.Либкнехта, 5в) - проход между домом № 6/1 по ул. Некрасова и домом № 3 по ул. К.Либкнехта - ул. К.Либкнехта - перекресток возле дома № 9 по ул. Пионерской - улица Пионерская - перекресток ул. Пионерской и пр. Ленина - пр. Ленина перекресток пр. Ленина и ул. Некрасова - ул. Некрасова - перекресток ул. Некрасова и ул. К.Либкнехта - проход между домом № 6/1 по ул. Некрасова и домом № 3 по ул. К.Либкнехта - храм Вознесения Христова.

В качестве объездов определены Октябрьский проспект, улицы Комсомольская и Льва Толстого.

Кроме того, парковка и стоянка транспортных средств с 18.00 27 апреля по маршруту движения участников шествия будет запрещена.

Автолюбителей просят заранее продумать маршрут движения.