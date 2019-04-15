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АвтоМир / Дороги

Петербург с Москвой свяжет «высокоскоростное метро»

23.04.2019 17:25|ПсковКомментариев: 0

Эскиз высокоскоростного поезда (Фото: сайт компании «Скоростные магистрали»)

Поезда, которые будут курсировать между Петербургом и Москвой по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), смогут достигать скорости 400 км в час. Как сообщили «РИА Новости» в «Скоростных магистралях» (дочерняя компания РЖД, курирующая проект создания в России высокоскоростных железнодорожных магистралей), пассажиры смогут добраться из одной столицы в другую за два часа (в два раза быстрее, чем на «Сапсане»).

«Концепция развития линий ВСМ в России предполагает организацию тактового движения высокоскоростных поездов по принципу межрегионального метро», - отметили в компании.

«Что касается сохранения действующих поездов, то доступ на инфраструктуру может получить любой подвижной состав, удовлетворяющий требованиям инфраструктуры. Эксплуатация того или иного типа подвижного состава, будь то ночные поезда дальнего следования, скоростные поезда «Сапсан», «Ласточка» или любые другие, обуславливается востребованностью поезда у пассажиров, необходимостью обеспечения транспортной доступности населения и экономическими показателями перевозчика», - добавили в компании.

Ранее РБК Петербург сообщал, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею возродить проект ВСМ Москва - Петербург. Среди главных аргументов - постоянный рост пассажиропотока между двумя городами. Помимо этого, добавляют авторы письма, строительство ВСМ предусматривается стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года и транспортной стратегией Российской Федерации.

Как сообщил «Коммерсанту» вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, строительство ВСМ рассматривается как часть плана развития городской транспортной инфраструктуры. По словам чиновника, план предусматривает также строительство «транспортных полуколец по аналогии с московскими», организацию скоростного сообщения между Петербургом и Тосно, а также реконструкцию городских вокзалов. Источники издания сообщили, что соглашение о строительстве магистрали может быть подписано на ПМЭФ-2019.

Источник: Псковская Лента Новостей
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