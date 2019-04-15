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АвтоМир / Дороги

Реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили на заседании его проектного комитета

24.04.2019 11:54|ПсковКомментариев: 0

Заседание, прошедшее 23 апреля в рамках Всероссийской конференции «Безопасная дорога», провел заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участие в проектном комитете приняли министр транспорта Евгений Дитрих, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, руководитель Росавтодора Андрей Костюк, глава Госавтоинспекции Михаил Черников, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, главы российских регионов, представители региональных проектных комитетов и руководители подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне.

Максим Акимов в своем выступлении напомнил, что за последние 6 лет удалось добиться неплохих результатов - с 2012 года в два раза снизилось количество погибших на дорогах, до 18 тысяч человек в 2018 году. По итогам I квартала 2019 года также наблюдается положительная динамика по снижению количества ДТП и смертности на российских трассах.

«Мы понимаем, что каждая спасенная тысяча жизней будет даваться еще тяжелее. Придётся находить нетривиальные шаги, связанные с применением новых технологий. Запрос на изменения в обществе созрел, растет нетерпимость к злостным нарушениям на дорогах. Необходимо подхватить этот запрос, и достичь целей, поставленных президентом страны», - сказал заместитель председателя правительства, курирующий реализацию национального проекта. Так, в ближайшие 6 лет стоит задача в 3,5 раза снизить смертность на дорогах, сохранив 13 тысяч жизней. Особое внимание необходимо уделять общественному контролю реализации нацпроекта БКАД.

В свою очередь, Евгений Дитрих рассказал о реализации национального проекта и входящих в его состав федеральных проектов. По состоянию на 19 апреля заключено 131 соглашение между регионами и органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам трансфертов для поддержки мероприятий нацпроекта. Это 58% от общего числа таких соглашений. Также утверждаются планы проведения в текущем году мероприятий по пропаганде соблюдения ПДД.

Как подчеркнул глава Минтранса, необходимо обеспечить качественное повышение эффективности использования бюджетных средств на дорожную деятельность. Соответствующие мероприятия предусмотрены в федеральном проекте «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». На реализацию федерального проекта «Дорожная сеть» субъектам РФ в 2019 году выделяется 111,2 рублей из федерального бюджета, напомнил министр. Они направляются на ремонтные работы на региональной сети дорог, а также улично-дорожной сети 104 крупных городских агломераций. 5 млрд рублей из этих средств распределены в качестве трансфертов на капиталоемкие мероприятия в агломерациях.

Росавтодором заключены соглашения со всеми регионами - участниками нацпроекта БКАД - на предоставление средств федерального бюджета. Заключение контрактов на выполнение работ должно завершиться до конца мая текущего года. В 2019 году планируется заключить 226 соглашений с муниципалитетами, на текущий момент заключено 157. 58 субъектов заключили все планируемые соглашения, 21 регион не заключил ни одного соглашения. «Такую ситуацию считаю недопустимой. Отстающим субъектам нужно максимально серьёзно отнестись к сложившейся ситуации. Проект оценивается не по отдельным субъектам, а в целом по стране, и отставание у любого субъекта тянет весь проект вниз», - подчеркнул глава Минтранса.

В 2019 году с использованием федеральной поддержки прирост региональных автодорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 6,4 тыс. км. Таким образом, общая протяженность региональных трасс в нормативном состоянии составит 226,5 тыс. км, или 44,3%. В городских агломерациях этот показатель должен вырасти с 53,7% до 63,8%. Региональные проекты также предусматривают мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП и меры по снижению доли региональных дорог, функционирующих в режиме перегрузки.

Генерал-полковник полиции, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что на данный момент заключено более 50 соглашений по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» с субъектами Российской Федерации, до конца апреля планируется подписать с остальными. «В единой информационной системе в сфере закупок размещена информация о приобретении МВД четырех услуг. Они касаются профилактически-предупредительного характера, - доложил Горовой. - Ожидаем здесь своевременного подключения и бизнеса, и структур, которые имеют опыт по взаимодействию. Мы прекрасно понимаем ответственность, которая лежит на нас, и приложим все необходимые меры для достижения цели нацпроекта».

Источник: Псковская Лента Новостей
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