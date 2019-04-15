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В Островском районе прокурор добился организации освещения участка автомобильной дороги

Островская межрайонная прокуратура по обращению местного жителя провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что уличное освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по 2-му Симанскому переулку города Острова, содержание которой относится к вопросам местного значения, не соответствует требованиям законодательства.

Так, вопреки требованиям приказа Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст утвержден «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» средняя освещенность на дорожном покрытии участка автомобильной дороги ниже установленной нормы и неравномерна.

В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации Островского района с требованием признать бездействие органа местного самоуправления в части организации наружного освещения автомобильной дороги общего пользования местного значения незаконным и обязать обеспечить освещение в соответствии с требованиями законодательства.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, освещение участка автодороги «2-й Симанский переулок города Острова Псковской области» организовано в соответствии с нормативными требованиями.