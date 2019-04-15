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Неработающий светофор затрудняет движение по Ольгинскому мосту в Пскове

На Ольгинском мосту в Пскове образовалась большая пробка в сторону центра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это связано с тем, что на площади Ленина не работает светофор. Движение регулирует сотрудник ГИБДД.

Кроме того, на мосту ведется украшение световых опор флажками к майским праздникам. Спецтехника занимает одну полосу.

Добавим, что движение затруднено и на мосту им. 50-летия Октября при движении в сторону улицы Юбилейной. Там тоже ведется украшение световых опор флажками.