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Объявлен аукцион по выбору подрядчика по ремонту дороги Заполье - Гдов

Объявлен аукцион по выбору подрядчика по ремонту автомобильной дороги Заполье - Гдов в Плюсском районе.

Как сообщили в Комитете по закупкам Псковской области, извещение о проведении электронного аукциона размещено 25 апреля на официальном сайте Единой информационной системы.

Подрядчик должен заменить асфальтовое покрытие на участках с 33 по 36 км и с 41 по 47 км указанной дороги. Работы должны быть выполнены до 31 октября этого года.

Начальная максимальная цена контракта 90,5 млн рублей. Источник финансирования: субсидия из федерального бюджета.