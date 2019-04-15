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АвтоМир / Дороги

Объявлен аукцион по выбору подрядчика по ремонту дороги Заполье - Гдов

26.04.2019 12:23|ПсковКомментариев: 0

Объявлен аукцион по выбору подрядчика по ремонту автомобильной дороги Заполье - Гдов в Плюсском районе.

Как сообщили в Комитете по закупкам Псковской области, извещение о проведении электронного аукциона размещено 25 апреля на официальном сайте Единой информационной системы.

Подрядчик должен заменить асфальтовое покрытие на участках с 33 по 36 км и с 41 по 47 км указанной дороги. Работы должны быть выполнены до 31 октября этого года.

Начальная максимальная цена контракта 90,5 млн рублей. Источник финансирования: субсидия из федерального бюджета.

Источник: Псковская Лента Новостей
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