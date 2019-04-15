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87 млн рублей направят на ремонт дороги Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса

Объявлен аукцион по выбору подрядчика по ремонту автомобильной дороги Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса в Стругокрасненском района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, извещение о проведении электронного аукциона размещено 25 апреля на официальном сайте Единой информационной системы.

Ремонтные работы пройдут на участках с 34-го по 38-й км, с 43-го по 46-й км и с 48-го по 50-й км.

Начальная максимальная цена контракта составляет 87 млн рублей. Источник финансирования - субсидия из федерального бюджета. Работы должны быть выполнены в срок до 31 октября текущего года.