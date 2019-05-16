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К Дням Пушкинской поэзии и русской культуры отремонтируют центральный въезд в Пушкинские Горы

Государственное учреждение «Псковавтодор» приступило к ремонту автомобильной дороги регионального значения Пушкинские Горы - Локня в Пушкиногорском районе Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работы по обустройству въезда в поселок будут проведены на участке улицы Аэродромной протяженностью более 1 км от улицы Новоржевской до Пушкиногорского шоссе.

В настоящий момент подрядчик выполняет устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. В дальнейшем планируется поверхностная обработка битумом с применением черного щебня и укрепление обочин песчано-гравийной смесью.

Ремонт дороги выполняется по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках подготовки к Дням Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут 6-9 июня.