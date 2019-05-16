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40 км дорог Пскова нужно ремонтировать ежегодно, чтобы все дороги привести в нормативное состояние

40 км дорог Пскова нужно ремонтировать ежегодно, чтобы все дороги привести в нормативное состояние. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отвечая на вопросы депутатов по итогам своего отчета о деятельности в 2018 году.

Яблочник Артур Гайдук спросил у него, можно ли с учетом катастрофического состояния дорог считать работу администрации города удовлетворительной. «Но ведь по дорогам ездить можно!» - ответил ему Александр Братчиков.

По его словам, вопрос по дорогам действительно актуальный, и не только для Пскова, но и для других городов. «В Пскове 360 км дорог. В лучшем случае мы делаем в год около 6 км плюс минус 2 км. Если разделить 360 км на 8, то в год должны делать более 40 км дорог. Тогда все дороги будут в нормативном состоянии. А поскольку средств не хватает, приходится их латать. Все видят, что на некоторых дорогах заплатка на заплатке», - констатировал сити-менеджер.

Основная задача на данный момент, по его словам, - качественно провести гарантийный ремонт дорог. На данный момент на гарантии находятся 53 дороги, по каждой есть дефектная ведомость, у подрядчиков есть готовность устранить дефекты.

В числе прочих в адрес главы администрации звучали вопросы, связанные с несанкционированной торговлей, судьбой Корытовского лесопарка, ремонтом дорог.

Депутат Дмитрий Барабанов попросил администрацию при монтаже детских площадок использовать не песок, а резиновое покрытие.