Игорь Савицкий закончил ремонтировать дорогу на улице Гремячей в Пскове

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В связи с ремонтом будет закрыто движение на улице Зверева в Великих Луках

На острове Дятлинка в Великих Луках начался ремонт моста

На острове Дятлинка в Великих Луках начался ремонт моста

АвтоМир / Дороги

В связи с ремонтом будет закрыто движение на улице Зверева в Великих Луках

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С 24 по 27 мая в связи с асфальтированием дороги движение автомобильного транспорта по ул. Зверева (от пр. Ленина до пр. Гагарина) в Великих Луках будет закрыто. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.