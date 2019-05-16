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С сегодняшнего дня на участке улицы Толстого в Пскове введено одностороннее движение

В Пскове с 24 мая до окончания работ (ориентировочно - октябрь 2019 года) в связи с проведением ремонта по улице Льва Толстого на участке от улицы Гражданской до улицы Вокзальной изменена организация дорожного движения путем введения здесь одностороннего движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, движение по улице Л.Толстого от улицы Вокзальной в направлении улицы Гражданской запрещено. В качестве объезда определен Октябрьский проспект.

Для ориентирования водителей транспортных средств установлены временные дорожные знаки

Автовладельцев при планировании своих поездок по городу просят выбирать маршрут с учетом проводимых ремонтных работ.