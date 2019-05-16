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Завтра в Пскове будет ограничено движение в связи с Велопарадом

26 мая в Пскове состоится Велопарад. Как сообщается на сайте администрации города Пскова, в связи с данным мероприятием по улицам города Пскова 26 мая с 10-00 до 15-00 будет запрещено движение автомобильного транспорта по улице Ленина на участке от ПсковГУ до Октябрьской площади.

С 13-00 до 14-00 будет запрещена стоянка автомобильного транспорта на Октябрьской площади, улице Советская, улице Леона Поземского, улице Чудская, улице Юбилейная, улице Рижский проспект, площади Ленина и улице Ленина.

Городская администрация просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.