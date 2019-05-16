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В Дедовичском районе полицейские и дети краской написали предупреждения перед пешеходными переходами

В Дедовичах вблизи пешеходных переходов появились предупреждающие надписи по безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами движения в поселке Дедовичи организовали граффити-акцию в рамках областной профилактической операции «Безопасные каникулы!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Юные инспекторы движения России, вооружившись баллончиками с краской и трафаретами, вышли на пешеходные переходы и на тротуарах перед ними нанесли надписи «Сними наушники». Таким образом, организаторы мероприятия обратили внимание взрослых и детей на необходимость быть осторожными при переходе проезжей части дороги.

Яркие надписи сразу же привлекли внимание местных жителей. И прежде, чем ступить на проезжую часть, каждый пешеход останавливался и следовал рекомендациям - смотрел по сторонам и, конечно же, снимал наушники.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой во избежание серьезных проблем быть предельно внимательными на пешеходных переходах и не забывать о необходимости строгого соблюдения требований Правил дорожного движения.