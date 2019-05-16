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Прокуратура: В Пыталовском районе дорожное покрытие не соответствует стандартам и требованиям закона

Проведенной прокуратурой района совместно со специалистами ОГИБДД ОМВД России по Пыталовскому району проверкой установлено, что центральная улица Красноармейской и улица Каупужа в городе Пыталово имеют многочисленные выбоины, превышающие размеры, установленные требованиями стандартов, норм и правил, горизонтальная разметка вовсе отсутствует. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» осуществление дорожной деятельности обеспечивается федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также физическими или юридическими лицами, являющимися собственниками таких автомобильных дорог или правообладателями земельных участков, предоставленных для размещения таких автомобильных дорог.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес Пыталовского районного суда направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию района привести автомобильные дороги в надлежащее состояние в соответствии с требованиями закона.

Решением суда на орган местного самоуправления возложена соответствующая обязанность. Исполнение решения находится на контроле районной прокуратуры.