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АвтоМир / Дороги

Для ремонта участка гдовской трассы определили подрядчика

28.05.2019 11:10|ПсковКомментариев: 0

Определился подрядчик, который будет ремонтировать часть гдовской трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье. После проведения всех процедур, которые проходили с начала мая, аукцион выиграла компания «Буер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Источник: pixabay.com

Участок, который необходимо отремонтировать, начинается в пяти километрах от Пскова. Завершается он на отметке в 29 км от областной столицы. Общая протяженность составила 23,2 километра. Стоимость работ - более 200 миллионов рублей. Деньги выделены в качестве субсидии из федерального бюджета, все работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчик заменит изношенное асфальтовое покрытие, отремонтирует мосты на всем протяжении участка, а также заменит водопропускные трубы. После выполнения этих работ работники компании установят новые автобусные остановки и нанесут разметку на дорогу термопластиком. Завершатся работы к 31 октября 2019 года.

Напомним, гдовская трасса на сегодняшний день - одна из самых разбитых в Псковской области, и ремонт данного участка - первый этап реконструкции дороги. Планируется, что к 2024 году в рамках напцпроекта она будет полностью приведена в порядок.

Теги: #ремонт дорог #дороги #национальные проекты #Безопасные дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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