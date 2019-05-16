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АвтоМир / Дороги

Недоделки, оставшиеся после реконструкции улиц Свердлова и Калинина, будут устранены к 15 июня

28.05.2019 12:20|ПсковКомментариев: 0

Очередной контрольный выезд по проверке качества гарантийного ремонта улиц Свердлова, Калинина и примыкающих к ним улиц совершил 28 мая глава администрации Пскова Александр Братчиков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вместе с сити-менеджером на объекте побывали начальник Контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова, сотрудники управления городского хозяйства и представители подрядной организации.

Напомним, в конце марта сотрудниками администрации совместно с подрядчиком была составлена дефектная ведомость. Подрядчик взял на себя обязательства закончить все работы до конца апреля. По состоянию на сегодняшний день, как показал контрольный выезд, большая часть дефектов устранена. Но по некоторым недоделкам вопрос все еще открыт.

На улице Воеводы Шуйского, рядом с домом, где в свое время располагалась мастерская известного псковского кузнеца Всеволода Смирнова, глава городской администрации обратил внимание на лужи, образовавшиеся на проезжей части. «Так и должно быть?» - поинтересовался он у подрядчиков и отправился осматривать улицу Свердлова.

Здесь его внимание привлекла неоднородно растущая трава на газонах. Подрядчик пообещал произвести ее досев. Глобальных претензий к состоянию отрезка этой улицы до пересечения с улицей Калинина у Александра Братчикова не возникло - осталось устранить лишь незначительные недоделки. «Вроде мелочь, а нам за это прилетает (от горожан - ред.)», - заметил глава администрации.

Менее доволен он остался состоянием улицы Калинина. Ее реконструкция прошла всего 4 года назад, однако асфальтовое покрытие проезжей части, по мнению сотрудников УГХ и Контрольного управления, могло бы выглядеть и получше.

Нарекания также вызвало и состояние тротуарной плитки. На протяжении всей улицы видны признаки выкрашивания брусчатки. Представители подрядной организации объяснили это тем, что на тротуар регулярно заезжает тяжелая спецтехника, в том числе самосвалы с песком. Под их тяжестью портится и брусчатка, и наземная тактильная плитка, которая помогает незрячему и слабовидящему человеку адаптироваться в городской среде.

На улице Детской представители Контрольного управления обратили внимание на провалившийся люк посреди проезжей части.

Между тем, подрядчики выразили недовольство в адрес одного из муниципальных предприятий, которое после проведения работ по замене сетей должным образом не восстановило дорожное покрытие напротив здания штаба 76-й дивизии. Александр Братчиков согласился со справедливостью данной претензии и поручил УГХ провзаимодействовать на этот счет с предприятием.

Отдельно будет проработан вопрос по решению проблемы с проседанием асфальта на пересечении улиц Детская и Советская, в результате чего в этом месте после ливней постоянно скапливается вода.

Далее участники контрольного выезда посетили сквер у Вечного огня. Эта территория в целом выглядит аккуратно: газоны пострижены, пешеходные дорожки выложены красивой брусчаткой.

Единственное, что смутило сити-менеджера - это следы шин на не заросшем травой газоне, оставленные трактором, и провал грунта неподалеку от автобусной остановки.

По пути в Ботанический сад Александр Братчиков осмотрел состояние улицы Кузнецкой. Здесь его внимание привлек неопрятный вид проема для люка. Подрядчик пообещал его привести в надлежащий вид.

В самом же Ботаническом саду его смутило качество брусчатки, которой выложена пешеходная дорожка, тянущаяся вдоль улицы Свердлова. «Не развалится?» - спросил он у подрядчиков. «Развалится - переделаем», - пообещали они. «Так-то все красиво, хорошо. Вижу, что многое сделано», - заметил Александр Братчиков.

Добавим, что за счет подрядной организации в Ботаническом саду, недалеко от детской площадки установлен туалет. За счет деревянной отделки в спокойном коричневом тоне он гармонично вписывается в пространство. Кроме того, он оборудован пандусом, поэтому будет доступен для маломобильных групп населения.

На территории Летнего сада глава администрации поручил подрядчику привести в порядок лестницу за памятником «Поэт и крестьянка» и окультурить газон рядом с «Таблеткой».

Неприятный сюрприз участников контрольного выезда ждал в недавно реконструированном Сквере павших борцов. Вандалы сломали здесь несколько опор для отдыха. Где-то вырвали с «корнем», где-то отломали деревянную «спинку». Александр Братчиков высказал предложение впоследствии заменить эти конструкции на скамейки.

По итогам контрольного выезда сити-менеджер поручил подрядчику устранить все недоделки до 15 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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