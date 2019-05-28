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Федеральные дорожники обновят 17 км трассы М-9 «Балтия» в Пустошкинском районе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выполнит устройство поверхностной обработки на участке федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой с 540-го по 557-й километр в Пустошкинском районе Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Технология шероховатой поверхностной обработки успешно зарекомендовала себя, как способ продления срока службы покрытия и увеличения межремонтного срока эксплуатации дороги. Она применяется в разных регионах России, в том числе на дорогах Северо-Запада. В мае подрядная организация, с которой заключен государственный контракт, начала демаркировку дорожной разметки из термопластика на 17-километровом участке федеральной дороги М-9. С 20 июня по 20 августа текущего года специалисты выполнят устройство поверхностной обработки. Общая площадь обновленного асфальтобетонного покрытия составит чуть более 167 тыс. квадратных метров.

В период дорожных работ на автодороге М-9 «Балтия» выборочно будет вводиться реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения автомобильного транспорта на участке ограничат до 40 км/ч.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» настоятельно рекомендует автовладельцам соблюдать требования временных дорожных знаков, снижать скорость на участках проведения работ, быть предельно внимательными и осторожными, а также не препятствовать работе дорожной техники.