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Большегрузы «Титан-Полимера» не будут представлять опасности для псковских дорог - Герман Петрушко

Генеральный директор «Псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко уверен, что большегрузы, которые будут обслуживать будущее предприятие в ОЭЗ «Моглино» не причинят большого ущерба псковским дорогам. Такое мнение он озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

«Проект дороги предполагает движение по ней в 150 фур в час. В отношении нашего предприятия речь идет о приблизительно 40 фурах в день. Ничего не поменяется. Наоборот улучшится, поскольку есть различные программы развития федеральных трасс», - прокомментировал он.

Герман Петрушко уточнил, что большегрузы с сырьем или готовой продукцией будут перемещаться по объездной дороге, не заезжая на городские улицы. Кроме того, подчеркнул он, часть грузов будет доставляться железнодорожным транспортом.

Кроме того, он скептично отнесся к мнению, что строительство завода по производству ПЭТ-гранул в ОЭЗ «Моглино» негативно скажется на ценах не недвижимость в радиусе 10 км от предприятия (такой прогноз сделал известный псковский промышленник Игорь Савицкий).

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«Приведу пример по Омску, в котором у нас расположено головное предприятие. У нас там располагается огромный нефтехимический комплекс. И это не 8 километров от города, как у вас от Пскова до Моглино, там гораздо ближе расположено. И у нас квартиры не подешевели. В основном люди, которые работают на заводе, наоборот, стараются купить жилье ближе к заводу», - заключил Герман Петрушко.