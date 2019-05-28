АвтоМир / Дороги

Объявлен подрядчик для ремонта двух участков трассы М-20 в районе Опочки

В Псковской области определен подрядчик, который отремонтирует два участка трассы М-20 «Псков» в районе Опочки. По итогам аукциона работами займется предприятие «Автомобильные дороги Пскова», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Общая протяженность ремонтируемых участков составит почти 3 километра. Располагаются они в Опочецком районе от 407-годо 672-го км автодороги: первый — от начала участка до 1,4 км, второй — с 4,5 км до 6 км.

Подрядчику необходимо заменить изношенный слой асфальта, нанести разметку термопластиком, отремонтировать водопропускные трубы. На одном из участков рабочие отремонтируют автобусную остановку.

Все работы выполняются в рамках Национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость ремонтных работ на двух участках трассы составит около 31 млн рублей.

Средства выделены из федерального бюджета в виде субсидии. Подрядчик должен завершить работы до 31 октября 2019 года.

Напомним, что рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области отремонтируют гдовскую трассу.