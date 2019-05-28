←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Катафоты на «зебре»
Работы на троечку
бензин или жидкое золото?
Тонировка фар: особенности тюнинга
Пушкинский тупичок
Байкеры- убийцы
Права только через госуслуги
ещё АвтоМир / Дороги 28.05.2019 12:200 Недоделки, оставшиеся после реконструкции улиц Свердлова и Калинина, будут устранены к 15 июня 29.05.2019 18:440 Ирина Богачева: Отремонтированные в Острове участки дорог были выбраны с учетом мнения населения 29.05.2019 17:280 Автодороги города Острова прошли комплексную приемку после ремонта 29.05.2019 15:070 Объявлен подрядчик для ремонта двух участков трассы Р-23 в районе Опочки 29.05.2019 11:460 На строительстве Северного обхода ведется устройство транспортной развязки Псков - Гдов 28.05.2019 15:4823 Большегрузы «Титан-Полимера» не будут представлять опасности для псковских дорог - Герман Петрушко
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Автодороги города Острова прошли комплексную приемку после ремонта

29.05.2019 17:28|ПсковКомментариев: 0

Участки улично-дорожной сети города Острова, которые были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прошли комплексную приемку в среду, 29 мая. В состав приемочной комиссии вошли руководство профильных органов исполнительной власти региона, «Псковавтодора» и регионального филиала «Росавтодора», специалисты Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Псковской области, депутаты Псковского областного Собрания, представители и активисты общественных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Широкий круг специалистов привлечен к приемке дорог по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который держит вопросы состояния дорожной сети, ремонта дорог и выполнения гарантийных обязательств подрядчиками на личном контроле. Не так давно глава региона сформулировал новые подходы к проведению и контролю за качеством дорожного ремонта.

Члены приемочной комиссии осмотрели и проконтролировали качество ремонта участков улиц К. Маркса, В. Сергеева, общая протяженность которых составляет около 1,1 км. Асфальтобетонное покрытие на этих объектах успешно прошло лабораторные испытания: и качество, и плотность материала соответствует нормативу. Представитель подрядной организации сообщил, что на этих участках восстановлены слои асфальтобетонного покрытия, отремонтированы съезды, укреплены обочины, а также нанесена необходимая дорожная разметка.

Участники приемочной комиссии также проинспектировали и отремонтированный участок улицы Комсомольской, где еще будут проведены повторные лабораторные пробы.

«Остров стал первым муниципалитетом, где завершены первые дорожные работы в рамках нацпроекта. Другим районам есть к чему стремиться. Причем работа проведена с высоким качеством, все соответствует предъявляемым требованиям», — отметил председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин и подчеркнул, что подобная расширенная приемка ждет и другие муниципальные образования после завершения дорожных работ. «Национальный проект „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ для региона очень важен. Он позволит расшить острый для области вопрос состояния автомобильных дорог», — добавил он.

Глава Островского района Дмитрий Быстров в свою очередь рассказал, что ремонт уличной сети проводился на основе опросов населения, поэтому были выбраны участки, больше всего требующие ремонта. «У нас есть опыт подготовки технических заданий, есть необходимые специалисты, поэтому мы мобилизовали силы и провели конкурсные процедуры максимально оперативно, заключили договоры и подрядчик вышел на объекты. Это позволило провести дорожные работы быстро и качественно», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Он также добавил, что дальнейшие шаги по приведению в порядок улично-дорожной сети также будут вестись с учетом мнения граждан.

Дорожные работы в Острове будут продолжены. В нормативное состояние планируется привести участков улиц М. Егорова, Меркурьева.

Островский район вошел в состав Псковской агломерации — как район-спутник. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Острове будет отремонтировано 3,6 км улиц, объем финансирования составит около 30 млн рублей.

Теги: #остров #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 3430 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
29.05.2019, 18:440 Ирина Богачева: Отремонтированные в Острове участки дорог были выбраны с учетом мнения населения 29.05.2019, 17:280 Автодороги города Острова прошли комплексную приемку после ремонта 29.05.2019, 15:070 Объявлен подрядчик для ремонта двух участков трассы Р-23 в районе Опочки 29.05.2019, 14:521 Региональная ГИБДД призывает велосипедистов быть внимательнее на дорогах
29.05.2019, 14:082 Фотофакт: На улице Красноармейской лужа длиной с дорогу 29.05.2019, 11:460 На строительстве Северного обхода ведется устройство транспортной развязки Псков - Гдов 29.05.2019, 10:308 РЖД подняли цены на билеты в «Ласточке» из Новгорода в Псков и Петрозаводск 29.05.2019, 09:030 В Великих Луках сбили ребенка, пересекавшего проезжую часть на велосипеде
28.05.2019, 17:350 РЖД запустит вагоны с «детскими купе» 28.05.2019, 16:241 Штраф в 1500 рублей получил водитель грузовика, прижавшего легковой автомобиль «Вольво» на площади Героев-Десантников 28.05.2019, 15:4823 Большегрузы «Титан-Полимера» не будут представлять опасности для псковских дорог - Герман Петрушко 28.05.2019, 13:410 Федеральные дорожники обновят 17 км трассы М-9 «Балтия» в Пустошкинском районе
28.05.2019, 12:200 Недоделки, оставшиеся после реконструкции улиц Свердлова и Калинина, будут устранены к 15 июня 28.05.2019, 11:100 Для ремонта участка гдовской трассы определили подрядчика 28.05.2019, 10:360 Водителей Псковской области проверят на соблюдение правил проезда через железнодорожный переезд 28.05.2019, 10:320 Прокуратура: В Пыталовском районе дорожное покрытие не соответствует стандартам и требованиям закона
28.05.2019, 09:300 Псковичи могут приобрести Škoda Kodiaq на выгодных условиях 28.05.2019, 08:580 Водитель ВАЗа сбил пенсионерку в Опочке 27.05.2019, 14:000 В Дедовичском районе полицейские и дети краской написали предупреждения перед пешеходными переходами 27.05.2019, 09:560 Таксистам хотят запретить работать сверх нормы
25.05.2019, 18:300 В воскресенье в Пскове будет ограничено движение в связи с Велопарадом 25.05.2019, 14:306 Интерактив: Паркуюсь как душе угодно 24.05.2019, 18:120 В Пскове на перекрестке Советской и Свердлова появились знаки приоритета 24.05.2019, 14:250 В Пскове на перекрестке Леона Поземского и Герцена автомобиль сбил велосипедиста
24.05.2019, 12:033 С сегодняшнего дня на участке улицы Толстого в Пскове введено одностороннее движение 24.05.2019, 12:000 До 80 тысяч рублей могут сэкономить псковичи при покупке LADA Granta в мае 24.05.2019, 10:470 На следующей неделе станут известны график и расписание движения автобусов в Дни Ганзы в Пскове 24.05.2019, 09:330 «Ауди-100» угнали в Великих Луках
23.05.2019, 16:260 В связи с ремонтом будет закрыто движение на улице Зверева в Великих Луках 23.05.2019, 15:384 В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе 23.05.2019, 12:390 После наезда «Тойоты» великолучанка доставлена в реанимацию с многочисленными травмами 23.05.2019, 12:000 Выгодное майское предложение действует для псковичей на Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
23.05.2019, 11:105 Ограничить движение учебных автомобилей по улицам Пскова в «часы пик» призвал Олег Брячак 23.05.2019, 11:040 40 км дорог Пскова нужно ремонтировать ежегодно, чтобы все дороги привести в нормативное состояние 23.05.2019, 09:580 К Дням Пушкинской поэзии и русской культуры отремонтируют центральный въезд в Пушкинские Горы 22.05.2019, 21:4723 Лишь 3 претендента из 35 успешно сдали сегодня в Пскове экзамен на право управления автомобилем
22.05.2019, 18:454 Игорь Савицкий закончил ремонтировать дорогу на улице Гремячей в Пскове 22.05.2019, 18:160 Стала известна причина смертельной аварии в Пустошкинском районе 22.05.2019, 16:071 Два человека погибли в лобовом столкновении «Ленд Ровера» и эвакуатора на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО 22.05.2019, 15:467 Александр Васильев: Наносимый дорогам шипованной резиной ущерб можно компенсировать за счет акциза на шины
22.05.2019, 12:331 В мае приобрести автомобиль LADA Vesta можно с выгодой 22.05.2019, 10:040 Великолучанин врезался в дерево на проспекте Гагарина 22.05.2019, 09:301 Автоцентр «Эльва» предлагает заправку кондиционера от 1400 рублей 22.05.2019, 09:020 Водитель «Шевроле» погиб в ДТП в Порховском районе
22.05.2019, 08:130 Устойчивость асфальта к шипованной резине планируют повысить в России 21.05.2019, 20:4312 Псковский промышленник ремонтирует дорогу на улице Гремячей. ФОТО 21.05.2019, 19:180 В Псковской области состоялся российско-эстонский автопробег по бездорожью 21.05.2019, 18:400 В Великих Луках произошло ДТП по вине не уступившего дорогу водителя. ФОТО
21.05.2019, 17:330 Касса по продаже проездных билетов на ул. Леона Поземского закрывается с 25 мая 21.05.2019, 16:562 В Новосокольническом районе полиция задержала нетрезвого 18-летнего водителя «копейки» 21.05.2019, 13:542 Фотофакт: Опасная парковка 21.05.2019, 12:470 «Рено» сбило косулю на трассе в Великолукском районе. ФОТО
21.05.2019, 11:570 Система безналичной оплаты проезда охватит Печоры, Остров и Пушкинские Горы 21.05.2019, 11:424 Фотофакт: Дорожное ограждение в стиле «обшарпэ» 21.05.2019, 11:210 Вместительный автомобиль LADA Largus с выгодой до 110 000 рублей 21.05.2019, 10:430 Владельцам автомобилей «Шкода» предлагают диагностику DSG от 990 рублей
21.05.2019, 10:026 «Псковпассажиравтотранс» заменит «Газели» на маршрутах № 22 и № 30 автобусами «МАЗ» 21.05.2019, 09:290 8-летний мальчик пострадал в ДТП во дворе дома на Юбилейной в Пскове 20.05.2019, 22:050 В Псковской области стартовала акция «Безопасные каникулы» 20.05.2019, 21:398 Продолжается поиск подрядчика, который за 138 млн рублей отремонтирует в Пскове улицу Юбилейную
20.05.2019, 20:250 Дорогу от птицефабрики до Тямши отремонтируют за 30,2 млн рублей 20.05.2019, 19:441 На улице Рокоссовского будут установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку автотранспорта 20.05.2019, 16:590 Поиск разработчиков документов для реконструкции дороги в Красногородском районе продолжается 20.05.2019, 14:523 МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей
20.05.2019, 14:260 Сломавшийся грузовик спровоцировал пробку на Рижском проспекте 20.05.2019, 14:110 Схема движения псковского автотранспорта изменится из-за Последнего звонка 20.05.2019, 13:090 Что такое комиссионная продажа автомобиля, и чем она выгодна автовладельцу 20.05.2019, 10:071 Сорвавшийся с буксира на улице Коммунальной «Фольксваген» врезался во внедорожник
20.05.2019, 09:380 Псковский суд обязал городскую администрацию принять регламент по осуществлению контроля за сохранностью автомобильных дорог 20.05.2019, 09:350 Четыре человека пострадали в ДТП в красногородской деревне Литвинка 20.05.2019, 09:300 Выгоду до 145 000 рублей можно получить в «Псков-Лада» в киберпонедельник 20.05.2019, 09:164 С 20 мая оплатить проезд банковской картой можно во всех городских автобусах
19.05.2019, 10:586 Великолукскому священнику дали условный срок за «пьяное» ДТП 19.05.2019, 10:230 Движение большегрузов запретят в жару на отдельных участках дорог 18.05.2019, 19:3014 На Троицком мосту в Пскове автомобиль въехал в ограждение, чуть не сбив пешеходов. ФОТО 18.05.2019, 17:140 В ближайшее время начнется гарантийный ремонт дороги на улице Шестака в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.