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Автодороги города Острова прошли комплексную приемку после ремонта

Участки улично-дорожной сети города Острова, которые были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прошли комплексную приемку в среду, 29 мая. В состав приемочной комиссии вошли руководство профильных органов исполнительной власти региона, «Псковавтодора» и регионального филиала «Росавтодора», специалисты Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Псковской области, депутаты Псковского областного Собрания, представители и активисты общественных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Широкий круг специалистов привлечен к приемке дорог по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который держит вопросы состояния дорожной сети, ремонта дорог и выполнения гарантийных обязательств подрядчиками на личном контроле. Не так давно глава региона сформулировал новые подходы к проведению и контролю за качеством дорожного ремонта.

Члены приемочной комиссии осмотрели и проконтролировали качество ремонта участков улиц К. Маркса, В. Сергеева, общая протяженность которых составляет около 1,1 км. Асфальтобетонное покрытие на этих объектах успешно прошло лабораторные испытания: и качество, и плотность материала соответствует нормативу. Представитель подрядной организации сообщил, что на этих участках восстановлены слои асфальтобетонного покрытия, отремонтированы съезды, укреплены обочины, а также нанесена необходимая дорожная разметка.

Участники приемочной комиссии также проинспектировали и отремонтированный участок улицы Комсомольской, где еще будут проведены повторные лабораторные пробы.

«Остров стал первым муниципалитетом, где завершены первые дорожные работы в рамках нацпроекта. Другим районам есть к чему стремиться. Причем работа проведена с высоким качеством, все соответствует предъявляемым требованиям», — отметил председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин и подчеркнул, что подобная расширенная приемка ждет и другие муниципальные образования после завершения дорожных работ. «Национальный проект „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ для региона очень важен. Он позволит расшить острый для области вопрос состояния автомобильных дорог», — добавил он.

Глава Островского района Дмитрий Быстров в свою очередь рассказал, что ремонт уличной сети проводился на основе опросов населения, поэтому были выбраны участки, больше всего требующие ремонта. «У нас есть опыт подготовки технических заданий, есть необходимые специалисты, поэтому мы мобилизовали силы и провели конкурсные процедуры максимально оперативно, заключили договоры и подрядчик вышел на объекты. Это позволило провести дорожные работы быстро и качественно», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Он также добавил, что дальнейшие шаги по приведению в порядок улично-дорожной сети также будут вестись с учетом мнения граждан.

Дорожные работы в Острове будут продолжены. В нормативное состояние планируется привести участков улиц М. Егорова, Меркурьева.

Островский район вошел в состав Псковской агломерации — как район-спутник. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Острове будет отремонтировано 3,6 км улиц, объем финансирования составит около 30 млн рублей.