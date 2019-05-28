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Ирина Богачева: Отремонтированные в Острове участки дорог были выбраны с учетом мнения населения

Участки улично-дорожной сети города Острова, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», были выбраны народным голосованием. Об этом сообщила депутат областного Собрания, избранная по одномандатному округу №13 (город Остров), Ирина Богачева. 29 мая в составе комиссии парламентарий участвовала в комплексной приёмке завершённых объектов.

«Участки были выбраны методом народного голосования, и району такой подход понравился. Население очень довольно, - отметила Ирина Богачёва.- В дальнейшем планы дорожных работ также будут составляться с учётом не только финансовых возможностей, но и мнения граждан». Депутат подчеркнула, что отремонтированные участки дорог до недавнего времени были самыми сложными в городе.

«Остров – третий по величине город в регионе, он нуждается благоустройстве. Мы оперативно сработали, и это свидетельствует о том, что мы хотим, чтобы он становился лучше и краше», - добавила Ирина Богачёва.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, члены комиссии осмотрели и проконтролировали качество ремонта участков улиц К.Маркса и В.Сергеева, общая протяженность которых составляет около 1,1 км, и участок улицы Комсомольской. Качество ремонта первых двух объектов уже подтверждено лабораторно, покрытие третьего участка автодороги ещё только ждёт проверку.

Остров стал первым муниципалитетом, где завершены первые дорожные работы в рамках национального проекта. Ремонт продолжится на участках улиц Егорова и Меркурьева. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Острове будет отремонтировано 3,6 км улиц, объем финансирования составит около 30 млн рублей.