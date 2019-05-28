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В Псковском районе участок дороги реконструируют за 41,6 миллиона рублей

В Псковском районе участок автомобильной дороги Струково - станция Вишенка, длиной 1,3 километр, будут реконструировать. Лот о таких работах разместили на сайте госзакупок. Заказчиком выступает управление автомобильных дорог Псковской области. Стоимость реконструкции - около 41,6 миллиона рублей из бюджета Псковской области.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 мая и до 17 июня. Сам же аукцион пройдет 24 июня. По документации, работы должны быть закончены до 30 сентября 2019 года.

Эта реконструкция подразумевает восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений на ней до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований при интенсивности движения.

В рамках работы, пройдут замена или восстановлению конструктивных элементов автодороги, дорожных сооружений или их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автодороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автодороги.

По подготовительным работам, подрядчик должен будет провести расчистку площадей от кустарника, провести корчевку пней, засыпать ямы, вывези деревья и кустарники, разработать специальные дорожные знаки и сигнальные столбы, автопавильон: деревянный настил и металлический каркас скамеек. Провести земляные работы: снять растительный слой, устроить насыпь, уплотнить грунт. Укрепить откосы кюветов, дна кюветов засевом трав. Что касается дорожной одежды, то, по техническому заданию, рабочие устроят дренирующий слой из песка.

Кроме того, подрядчик должен будет провести укрепительные работы, устроить съезды, примыкания, сделать земляные работы: снять растительный слой грунта, разработать и уплотнить грунт, устроить насыпь. В перечне дополнительных работ: планировка верха земляного полотна, откосов насыпи выемки, кюветов, дна, смена трав, укрепление дна кюветов мощением щебнем.

Работы в отношении дорожной одежды: устройство дренирующего слоя из песка, верхнего слоя основания из щебня, нижнего слоя из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, верхнего слоя покрытия, укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью.

Откосы необходимо будет укрепить мощением, дорожную одежду - снабдить дренирующим слоем из песка. Помимо этого, рабочие сделают съезды их железобетонных плит, водоотвод, тротуар, остановочные площадки, газоны. Подрядчик организует дорожное движение на период ввода в эксплуатацию, на время производства работ, провести необходимые монтажные и демонтажные работы, организовать наружное освещение.