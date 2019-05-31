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Временное ограничение движения транспорта вводится на объездной дороге в Пскове в связи с дорожными работами

На период с 5 по 26 июня на участке объездной автомобильной дороги Северный обход вводится ограничение движения транспортных средств в связи с работами по строительству второго пускового комплекса обхода. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге Псков - Ваулино - Торошино и через путепровод транспортной развязки Псков - Гдов в прямом и обратном направлении.

Напомним, что в ходе работ по возведению 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг Пскова ведется устройство транспортной развязки Псков - Гдов. На этом участке обустроен путепровод. Подрядная организация также восстанавливает покрытие автомобильной дороги общего пользования регионального значения Солоново - Хотицы.

На продолжение строительных работ на Северном обходе регион получил 200 млн рублей. Средства выделены по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Деньги направлены из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».