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Центр Пскова перекроют за день до начала Ганзы - с 26 июня

Центр Пскова перекроют для движения автотранспорта за день до начала Ганзейских дней - с 26 июня. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления культуры администрации города Юрий Мартынов.

«Центр будет перекрыт на пять дней. С 26 июня начнем устанавливать информационные палатки делегаций ганзейских городов», - пояснил он, добавив, что схема перекрытия движения автотранспорта утверждена и вчера обсуждалась на совещании с УМВД и ГИБДД. Данной схемой предусмотрено три зоны перекрытия.

В частности, «красная зона», в которую вообще никто не будет пропускаться на автомобилях, - охватит площадь Ленина, Октябрьскую площадь, Октябрьский проспект до улицы Некрасова и часть улицы Советской. Также автотранспорт не будет пропускаться на набережные Великой и Псковы. Исключение составят жильцы домов, расположенных на территории праздничного пространства, - по паспорту они смогут в определенные часы ездить домой и обратно на личном транспорте.

«Мы понимаем, что это неудобство, но не так уж часто такие мероприятия у нас проходят», - пояснил Юрий Мартынов.

Напомним, Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.