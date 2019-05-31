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АвтоМир / Дороги

Движение автотранспорта ограничат сегодня в Пскове на время демонстрации

02.06.2019 08:50|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 2 июня, в связи с проведением в Пскове демонстрации, посвященной Международному дню защиты детей, будет временно ограничено движение автомобильного транспорта в центре города. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Так, на время прохождения колонны демонстрантов, с 10.00 до 10.50, будет введено временное ограничение движения автотранспорта по площади Ленина, от площади Ленина до Октябрьской площади по улице Советской, по Октябрьской площади, от Октябрьской площади до улицы Пушкина по Октябрьскому проспекту до улицы Некрасова.

Движение городского общественного транспорта в указанный период времени будет осуществляться по утвержденным маршрутам с приостановкой движения на период прохождения колонны демонстрантов.

Автовладельцев просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Источник: Псковская Лента Новостей
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