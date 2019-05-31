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На псковском Крестовском шоссе образовалась большая пробка из желающих увидеть парад в честь 75-летия 334-го авиаполка

В Пскове, на Крестовском шоссе, образовалась большая автомобильная пробка из желающих увидеть воздушный парад, посвященный 75-летию 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка. Об этом сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей. С его слов, затор начинается с улицы Вокзальной.