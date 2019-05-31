На псковском Крестовском шоссе образовалась большая пробка из желающих увидеть парад в честь 75-летия 334-го авиаполка

В Пскове, на Крестовском шоссе, образовалась большая автомобильная пробка из желающих увидеть воздушный парад, посвященный 75-летию 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка. Об этом сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей. С его слов, затор начинается с улицы Вокзальной.
Кроме того, корреспондент Псковской Ленты Новостей также добавил: «Автобусы, доставляющие до места, где пройдут праздничные мероприятия, переполнены. люди пытаются добраться сами, но пройти через КПП препятствуют должностные лица военной части Большинство псковичей просто разворачиваются и уходят».
Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»
Следует отметить, что псковичи пишут в соцсетях: «Люди стоят километровые очереди».