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В Псковской области на 4 участках трассы Р-23 движение ограничат до следующего года

В Псковской области на 4 участках автодороги Р-23 (Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь) автомобильное движение ограничат до осени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Управление приводит следующие 4 участка, которые будут ограничены для движения:

- км 211-245 ограничение скорости движения, капитальный ремонт участка автодороги, реверсивное движение со светофорным регулированием, до 21 октября 2020 года;

- км 400+482-400+582 ограничение скорости движения, проезд по ½ проезжей части, реверсивное движение со светофорным регулированием, с 13 мая 2019 года до 14 сентября 2020 года;

- км 456+686-456+846 ограничение скорости движения, проезд по ½ проезжей части, реверсивное движение со светофорным регулированием, с 13 мая 2019 года до 14 сентября 2020 года;

- км 514+262-514+391,06 ограничение скорости движения, проезд по ½ проезжей части, реверсивное движение со светофорным регулированием, с 13 мая 2019 года до 14 сентября 2020 года.