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Дорожники приступают к капитальному ремонту водопропускных труб на трассе Р-56 в Псковской области

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступает к капитальному ремонту водопропускных труб на федеральной автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков в Псковском районе. В период работ пропускная способность автодороги будет частично ограничена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В рамках заключенного государственного контракта на автодороге Р-56 капитально отремонтируют девять водопропускных труб на км 202, км 205+201, км 205+826, км 206, км 211, км 212, км 218, км 219, км 220. Будет выполнена разборка дорожной одежды и насыпи автомобильной дороги, устройство основания водопропускных труб, монтаж конструкций труб, засыпка труб и устройство новой дорожной одежды, устройство входного и выходного оголовка труб, укрепление откосов насыпи автомобильной дороги.

К работам подрядная организация приступает сегодня, 4 июня, на 211-м километре. В период капитального ремонта на участках автодороги будет вводиться реверсивное движение со светофорным регулированием и ограничение скорости до 40 км/ч.

В середине июня к капитальному ремонту шести водопропускных труб также планируется приступить на автомобильной дороге М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Беларусь в Псковской области. О сроках начала работ и введении ограничений движения будет сообщено дополнительно.