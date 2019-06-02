На ряде участков федеральных дорог в Псковской области скоростной режим увеличен до 110 км/ч

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства» в соответствии с постановлением правительства РФ от 23 июля 2013 года № 621 «О внесении изменений в правила дорожного движения Российской Федерации» вводит на ряде дорог общего пользования федерального значения ограничения максимальной скорости в 110 км/ч, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения касаются участков следующих дорог Псковской области в оба направления:
В ближайшее время будут установлены знаки, ограничивающие скоростной режим до 110 км/час. При этом на аналогичных участках дорог общего пользования федерального значения II-III технической категории, к которым относятся и перечисленные участки, ограничение скорости составляет 90 км/час.
Реализация положений постановления правительства № 621 от 23.07.13, на основании которого изданы соответствующие приказы «Об ограничении максимальной скорости», позволяет повысить скорость движения транспортных средств по автомобильным дорогам, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с такой скоростью и находится в компетенции ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Вместе с тем ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает участников дорожного движения к соблюдению правил дорожного движения и проявлению осторожности и бдительности на автомобильных дорогах.