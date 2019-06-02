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Из-за жары в Псковской области может быть временно ограничено движение большегрузов

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 6 по 8 июня на территории Псковской области ожидается повышение температуры до +30 градусов Цельсия и выше. Днем местами кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в соответствии со статьей 30 Федерального закона, а также приказа министерства транспорта РФ, в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий на автомобильных дорогах общего пользования Российской Федерации вводятся временные ограничения движения транспортных средств.

В целях обеспечения сохранности государственного имущества Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) разработан Приказ Федерального дорожного агентства от 25.03.2019 № 1002 «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2019 году».

Приказ устанавливает, что в летний период движение тяжеловесных транспортных средств при значениях дневной температуры свыше 32 градусов разрешено с 22.00 до 10.00.

К категории тяжеловесных транспортных средств в рассматриваемом случае относятся транспортные средства (с грузом или без груза), нагрузка на ось и (или) группу осей (тележку) которых превышает установленную на территории Российской Федерации допустимую нагрузку на ось и (или) группу осей, установленные правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272.