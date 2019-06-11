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ГИБДД: Наиболее опасная трасса в Псковской области - Р-23

За 5 месяцев текущего года на участках федеральных дорог, проходящих по территории Псковской области, зарегистрировано 59 аварий с пострадавшими, в которых 11 человек погибло, и 83 человека получили ранения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении организационно-аналитической работы, пропаганды БДД и подготовки оперативной информации УГИБДД УМВД России по Псковской области. В 9 авариях пострадало 13 детей.

Наибольшее число ДТП, как и в прошлом году, произошло на трассе Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Невель - граница с Республикой Белоруссия» - 39 аварий, в которых погибло - 10 человек и ранено - 50 человек.

Проведенный мониторинг наиболее аварийных участков данной федеральной дороги, проходящей по территории Псковской области, показал, что автомобилистам следует быть внимательными на следующих участках:

- 204-205, 232-233, 253-254 км - Стругокрасненский район (зафиксированы ДТП с погибшими);

- с 275 по 277 км - Псковский район;

- с 284 по 290 км - г. Псков;

- с 294 по 301 км - Псковский район (в т.ч. зафиксированы ДТП с погибшими);

- с 306 по 310 км - Палкинский район;

- с 324 по 328 км - Островский район;

- с 330 по 333 км - Островский район;

- 337 км (АЗС Лукойл) - Островский район;

- 343-344 км - Островский район (зафиксировано ДТП с погибшими);

- с 389 по 393 км - Пушкиногорский и Опочецкий районы;

- с 421 по 424 км - Опочецкий район;

- 441-442 км - Пустошкинский район (зафиксировано ДТП с погибшими);

- с 462 по 467 км - Пустошкинский район (в т.ч. зафиксированы ДТП с погибшими);

- с 481 по 485 км - Пустошкинский район.