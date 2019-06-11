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11 и 12 июня в Великих Луках будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением XXIV Международной встречи воздухоплавателей в городе Великие Луки 11 и 12 июня будет прекращено движение автотранспорта на некоторых участках городских улиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

11 июня с 20.00 до 21.00 будет прекращено движение по проспекту Ленина – от ул. Некрасова до ул. Лизы Чайкиной на период проведения соревнований «кей-граб». В качестве маршрутов объезда установлены: ул. Некрасова, ул. Ботвина, ул. Холмская, ул. Винатовского, мост через р. Ловать, Транспортная магистраль.

12 июня с 17.45 до 18.45 будет прекращено движение по ул. К. Либкнехта – от ул. Некрасова до ул. Пушкина, по ул. Некрасова – от ул. К. Либкнехта до проспекта Ленина, по проспекту Ленина – от ул. Некрасова до ул. Сибирцева, по ул. Лизы Чайкиной – от проспекта Ленина до ул. Виноградова. В качестве маршрутов объезда установлены: пр. Октябрьский, ул. Ботвина, ул. Холмская, ул. Винатовского, мост через р. Ловать, Транспортная магистраль.