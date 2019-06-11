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На ремонт гдовской трассы направят более 200 млн рублей

Ремонт участка гдовского шоссе протяженностью 23 км начнется в ближайшее время. Как сообщили в комитете Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству, подрядчик - компания «Буер» - завершает подготовку проектной документации. Общая цена контракта превышает 200 млн рублей, а срок выполнения работ - до 31 октября этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Ремонт будет сделан на средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчик уложит новое асфальтовое покрытие на участке от деревни Солоново до деревни Елизарово в Псковском районе, отремонтирует мосты, а также заменит водопропускные трубы. Кроме того, на всем протяжении ремонтируемого участка будут установлены новые автобусные остановки и нанесена разметка термопластиком.

Гдовская трасса на сегодняшний день - одна из самых разбитых в Псковской области, и ремонт данного участка - первый этап реконструкции дороги. Планируется, что к 2024 году в рамках напцпроекта она будет полностью приведена в порядок.

Автомобильная дорога проходит через Псковский и Гдовский районы и соединяет Псковскую область с Ленинградской, обеспечивая автотранспортную связь города Кингисеппа с морским портом Усть-Луга. Общая протяженность дороги составляет 266 км, около 150 из которых пролегают на территории Псковского региона.