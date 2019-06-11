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Работы по продлению улицы Юности в Пскове будут завершены к Ганзейским дням

Все дополнительные дорожные работы на улице Юности в Пскове будут закончены к Ганзейским дням. Об этом корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил руководитель ООО «Стройсистема» Анатолий Палкин. Речь идет об участке, который соединит улицу Звездную и Сиреневый бульвар.

Напомним, задачу продлить улицу Юности до Сиреневого бульвара поставил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего объезда дорожных объектов Пскова в апреле текущего года.

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«У нас контракт до конца года, - напомнил Палкин. - Основная часть контракта у нас сделана полностью, причем еще в прошлом году. Мы сэкономили денежные средства, и появились дополнительные работы, которые УГХ Пскова предложило выполнить. Но это федеральный контракт, и на все дополнительные работы обязательно нужны какие-то документы: смета, ведомость объемов работ, рабочая документация... Поэтому это все в процессе. Но все будет готово, и работа будет выполнена».

Анатолий Палкин уточнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников при посещении объекта указал, что необходимо все дополнительные работы завершить до Ганзейских дней, и подрядчик намерен это указание выполнить. «У нас буквально на этой неделе все будет сделано, включая дополнительные работы», - добавил он.

При этом руководитель подрядной организации заметил, что в этом году его компания не получила никаких средств по контракту. «Задолженность сумасшедшая. В этом году мы не получили ни копейки. Но мы приняли решение, и доделаем ее и без денег», - заключил Анатолий Палкин.