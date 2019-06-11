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АвтоМир / Дороги

В Пскове проверили состояние улиц Советская, Детская, Калинина и Воеводы Шуйского

19.06.2019 10:00|ПсковКомментариев: 0

Вчера, 18 июня, в Пскове состоялся контрольный выезд на улицы Советская, Детская, Калинина и Воеводы Шуйского. В нем приняли участие и.п. главы города Елена Полонская, ее заместитель Сергей Гаврилов, представители управляющей компании и компании-подрядчика, ответственной за уборку этих улиц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, на улице Калинина нарекания со стороны проверяющих вызвали частично не скошенные газоны и грязный тротуар, а также фасад дома № 1/3 с местами обвалившейся штукатуркой. Все эти недочеты было поручено ликвидировать в кратчайшие сроки.

Похожие замечания прозвучали и в адрес тех, кто отвечает за содержание остальных улиц, которые посетили участники данного контрольного выезда. В частности, представителям управляющей компании было указано на неудовлетворительное состояние территорий, прилегающих к зданиям областного колледжа искусств и детско-юношеской спортивной школы «Ника», расположенных на ул. Воеводы Шуйского.

Как отметила Елена Полонская, подобные контрольные выезды проводятся сейчас регулярно, и не только в связи с подготовкой к Международным Ганзейским дням, которые пройдут уже на следующей неделе. Она напомнила, что по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была усилена работа по уборке улиц областного центра.

После Ганзы такая работа будет продолжена, потому что ее главная цель - содержать город чистым и красивым в любое время года.

Теги: #дороги #Международные Ганзейские дни
Источник: Псковская Лента Новостей
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