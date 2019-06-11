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На дорогах Псковской области появятся 50 новых комплексов фотофиксации превышения скорости

На дорогах Псковской области появятся 50 новых стационарных комплексов автоматической фотофиксации нарушений скоростного режима движения автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Еще один новый комплекс будет фиксировать нарушения при пересечении перекрестков, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Специалисты определили места на дорогах федерального, регионального и местного значения, где установят новую технику. Работы по монтажу и настройке камер фотофиксации завершатся в конце августа. Установка комплексов должна снизить количество дорожно-транспортных происшествий и содействовать достижению цели, поставленной в «майском» указе президента РФ, по снижению смертности от ДТП в 3,5 раза к 2024 году.

Добавим, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пскове уже завершены работы по ремонту участков улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда. В скором времени контролирующие органы проведут приемку проделанных работ и оценят их качество. В то же время на улице Юбилейной работы по замене изношенного асфальтового покрытия вошли в активную стадию. Участок от Красноармейской набережной до Рижского проспекта будет отремонтирован к середине октября. Кроме того, дорожники скоро выйдут на ремонт Гдовской трассы.