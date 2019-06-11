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АвтоМир / Дороги

Центр Пскова перекроют сегодня с 8 часов утра

26.06.2019 06:56|ПсковКомментариев: 0

Псковское ГИБДД УМВД России по городу Пскову информирует об ограничениях движения транспорта в период с 26 по 30 июня. 

1 зона

С 08 час. 00 мин. 26 июня до 07 час. 00 мин. 01 июля 2019 года закрывается движение для всех видов транспортных средств на участке дорог:

- Октябрьский проспект, от ул.Некрасова до ул.Ленина;

- ул.Советской, от ул.Некрасова до пл.Ленина;

- ул.Профсоюзная (на всем протяжении)

Однако, 26 июня по Октябрьскому проспекту, через Октябрьскую площадь, будет организовано движение маршрутных транспортных средств.

В последующем, автобусы будут следовать по ул.Ленина города Пскова с ограничениями по времени:

27 июня с 13.00 до 19.00;

29 июня с 22.00 до 01.00;

30 июня с 12.00 до 20.00.

Въезд транспортных средств в данную зону будет разрешен в ночной период времени по истечению 1 час после окончания мероприятий до 08.00, с целью обеспечения коммунального и санитарного обслуживания данной территории и торговых точек, находящихся на данной территории и только по аккредитации.

В иное время движении всех транспортных средств запрещено.

2 зона

27, 28, 29 и 30 июня с 08 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. будет ограничено движение в центр города Пскова от:

- ул.Гражданской по Октябрьскому проспекту;

- пл.Победы по ул.Советской;

- отеля «Покровский» по ул.Калинина;

- ул.К. Маркса по улицам Свердлова, Гоголя, Некрасова, Пушкина.

В обозначенную зону смогут проследовать только транспортные средства аккредитованные в дирекции Ганзейских дней. Выдача пропусков осуществляется в Аккредитационном центре по адресу: г.Псков, Октябрьский проспект, д.14, тел.29-02-08, 29-02-09, дата и время выдачи: 20 – 26 июня (кроме выходных дней) в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

Однако, в период проведении специальных мероприятий въезд в данную зону может быть запрещен и для вышеуказанных т/с.

В ночное время въезд в данную зону будет разрешен без ограничений до 08 час. 00 мин. следующих суток.

3 зона

В дни открытия (27 июня), фейерверка (29 июня) и закрытия (30 июня) 39-х Международных Ганзейских дней нового поколения:

27 июня с 13.00 до 19.00

29 июня с 22.00 до 01.00

30 июня с 12.00 до 20.00

Будет ограничено движение по:

- Рижскому проспекту, от пересечения с ул.М.Горького;

- ул.Л.Поземского, от пересечения с ул.Труда;

- ул.К.Маркса, от пересечения с ул.Красных партизан;

- ул.Воровского, от пересечения с ул.Красных партизан

с сохранением всех предыдущих ограничений указных выше.

Также 29 июня с 19.00 до окончания фейерверка будет ограничено движение в сторону ул.Красноармейской набережной от ул.М.Горького

В период времени с 20 час. 00 мин. 25 июня до 24 час. 00 мин.30 июня 2019 года будет запрещена остановка транспортных средств на Октябрьской площади, участке ул.Советской от Октябрьской площади до ул.Детской, ул.Ленина

Вход в праздничное пространство будет осуществляться через пункты проверки граждан, на которых будут использоваться стационарные и ручные металлодетекторы.

Однако, в случае осложнением обстановки на территории города Пскова время ограничения движения транспортных средств может быть изменено. 

ГИБДД УМВД России по городу Пскову, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения заторов и дорожно-транспортных происшествий на дорогах нашего города, рекомендует доезжать до мест проведения праздничных мероприятий городскими автобусами.

Теги: #Международные Ганзейские дни
Источник: Псковская Лента Новостей
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