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Асфальт обновят на Ольгинском мосту к Ганзейским дням

На Ольгинском мосту проведут ремонтные работы перед Ганзейскими днями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, для предотвращения дальнейшего разрушения покрытия Ольгинского моста организацией ООО «ДорСтройСервис» будут выполнены работы по фрезерованию участков дорожного покрытия проезжей части, подверженных разрушению, с последующей укладкой выравнивающего слоя, укладкой геосетки и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси.

Как уточнили в управлении городского хозяйства администрации Пскова, данные работы будут проводиться в период с 23.00 24 июня до 7.00 25 июня.