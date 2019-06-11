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В Пскове отремонтировано 46 из 54 дорог, находящихся на гарантийном ремонте

«В этом году мы очень серьезно относимся к гарантийному ремонту. Мы составили список дорог, которые находятся на гарантийном ремонте — это 54 улицы. На некоторых улицах было достаточно пролить битумом швы, а некоторые улицы пришлось фрезеровать и переделывать», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков, совершая объезд по улицам города и проверяя качество выполненного гарантийного ремонта.

Улица Карла Маркса, переделанная по гарантийному ремонту

Он отметил, что, в целом, подрядчики относятся с пониманием к ситуации с ремонтом. «Понятно, что им ситуация не очень нравится, ведь это дополнительные расходы. Но результат есть - большинство улиц отремонтированы», - поделился Александр Братчиков с журналистами.

Глава администрации Пскова также обратил внимание, что на дорогах остались некоторые недочеты: где-то нужно доделать бордюры, где-то засеять траву на газонах вдоль тротуара, но на территории праздничного ганзейского пространства они будут устранены в течение 1-2 дней, а все остальное будет сдано к концу месяца.

Из всех объектов, находящихся на гарантийном обслуживании, выполнено 46 объектов, 8 объектов еще будут сданы в ближайшие дни.