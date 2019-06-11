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В Пскове отремонтируют Сиреневый бульвар

В Пскове отремонтируют Сиреневый бульвар. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом рассказал журналистам глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

«Дополнительно будет сделан Сиреневый бульвар. Одна сторона будет отфрезерована и уложен верхний слой, на другой части дороги будет заменен бордюрный камень, и в два слоя положен асфальт. Я думаю, что это хорошо отразится на качестве дороги», - сообщил он.

Также Александр Братчиков заявил, что по поводу новой дороги по улицам Юности и Инженерная претензии к подрядчику очень серьезные, однако отметил, что сделано много: соединена улица Звездная с Сиреневым бульваром, дорогу на котором также решили ремонтировать. «Этот объект жизненно необходим для наших жителей. Там построился уже большой район, очень большая проблема с тем, чтобы выехать с утра и заехать вечером. Единственный выезд с улицы Звездной, и получается, что все, кто живут на Инженерной и на Юности, выезжают только через дворы», - рассказал Александр Братчиков.