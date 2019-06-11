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В Псковском районе начался ремонт 10 километров дороги «Псков — Торошино»

В Псковском районе «Псковавтодор» начал ремонт дороги «Псков - Ваулино - Торошино». Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка составляет 10,7 километров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Подрядчик начал с очистки от кустарника обочин и устройства оснований для новых автобусных остановок. После этого рабочие заменят изношенное дорожное покрытие, отремонтируют тротуары. Вдоль дороги появятся новые остановочные павильоны.

На ремонтируемом участке дорожники заменят водопропускные трубы, а также отремонтируют мост через реку Торошинка. Работы «Псковавтодор» проводит на участке дороги по государственному заданию.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на улучшение дорожной сети и уменьшение количества ДТП со смертельным исходом. В рамках проекта в 2019 году в Пскове начат ремонт улицы Юбилейной, отремонтированы участки улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда. В Псковском районе также отремонтируют Гдовскую трассу.

На дорогах Псковской области разместят 50 новых комплексов фотофиксации превышения скорости, а также комплекс фиксации нарушения при проезде перекрестка.