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Путин призвал не прятать камеры на опасных участках дорог

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что камеры фиксации нарушений правил дорожного движения устанавливают для снижения аварийности на дорогах, и призвал не прятать их на опасных участках дорог, передает «Интерфакс».

«Не нужно эти камеры на опасных участках специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель - это средство достижения нужного нам результата», - сказал Путин в среду на заседании Государственного совета по проблеме дорожного строительства и безопасности на дорогах.

Он также призвал ведомства не создавать барьеры при ценообразовании в ходе дорожного строительства. «Конечно, я понимаю финансовую организацию, тех, кто контролирует эту работу. Конечно, они хотят, чтобы сначала дорожники технику закупили, на этой технике что-то произвели, а только потом поставщики материалов и оборудования получали бы через казначейство деньги, но надо проявлять гибкость, чтобы стройка шла вперед, не останавливалась», - сказал Путин.

Он отметил при этом, что зачастую «дорожники не имеют возможности получать аванс на исполнение контрактных обязательств живыми деньгами». «Их заменяют казначейскими аккредитивами, что крайне осложняет своевременную поставку оборудования, конструкций и материалов», - сказал глава государства.

Поэтому, подчеркнул он, «компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится или удается, выкручиваются, что негативно сказывается на качестве дорог и на сроках выполнения дорожного строительства».

«Я прошу заинтересованные ведомства разобраться, наконец, в этой ситуации», - сказал президент.

Он отметил также, что «административные барьеры по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурсов».

«При этом много, очень много контролеров, много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые, кстати, нередко противоречат друг другу, а объекты либо не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным», - подчеркнул Путин.