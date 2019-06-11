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Губернатор Михаил Ведерников участвует в заседании Госсовета по вопросам развития дорожной сети

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 26 июня, участвует в заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое проходит в Москве под председательством президента Владимира Путина.

Как сообщается на сайте президента, на заседании обсуждаются меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

Владимир Путин начал заседание с поздравления лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием. Перейдя к повестке, он подчеркнул, что «дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало». Общая протяженность дорог высшей – первой – категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2423 километра, причем главным образом за счет федеральных трасс: здесь дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83 процента.

«Конечно, нужно отметить и признать, что в 2010 году их было намного меньше – всего 38,6 процента. То есть здесь, по федеральным трассам, по дорогам федеральным, мы имеем дело с хорошим, во всяком случае, заметным движением вперед. А вот доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины», - отметил Путин.

Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года, - подчеркнул президент. По его словам, это даст возможность дорожным строителям планировать работу «вдолгую», загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии.

В программах создания новых дорог надо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства, поддержать внедрение контрактов «жизненного цикла», мы об этом неоднократно уже говорили. Они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу, с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог. Очевидно, что это потребует изменений законодательной и нормативной базы, а также новых управленческих решений. Конечно, хотелось бы сегодня услышать, уважаемые коллеги, что здесь уже сделано, что запланировано, какие регионы готовы внедрять этот метод и как в целом идёт распределение финансовых ресурсов, заключение контрактов и выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Особенно Путин выделил тему приведения в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов, а также проблему, связанную с порядком определения цен, что напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ.