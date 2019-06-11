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АвтоМир / Дороги

Борис Елкин: Более 1000 км дорог будет отремонтировано в Псковской области

26.06.2019 16:57|ПсковКомментариев: 0

В этом году в Псковской области запланирован большой объем работ по ремонту дорог. В России стартовал национальный проект «Безопасные и качественные дороги», благодаря которому улично-дорожная сеть города Пскова, муниципальные дороги от четырех агломераций и региональная сеть автодорог будут приведены в порядок. Суммарно за пять лет, до 2024 года, запланировано отремонтировать более 1000 километров. Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин надеется, что получится улучшить эти показатели и увеличить количество отремонтированных дорог. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, которая состоялась 26 июня.

Всего по проекту запланирован ремонт в пяти агломерациях: Псков, Псковский район, Печоры, Островский и Палкинский районы.

По ремонту сети региональных дорог предусмотрен ремонт более чем 126 километров, среди которых гдовское направление, автодорога Псков-Ваулино-Торошино, подъезды с федеральной трассы к городу Опочка и другие.

Борис Елкин отметил, что на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству обсуждался вопрос экономии средств и были достигнуты договоренности о ремонте двух дополнительных участков. «Экономия составила более 30 миллионов. Соответственно все эти деньги мы направим на ремонт региональной дорожной сети», - заявил Борис Елкин.

Он отметил, что при ремонте региональной сети также предусмотрена расчистка полосы отводов, где-то будет проведено переустройство канав водоотведения, замена асфальтобетонного покрытия и обочин, где-то будут отремонтированы, а где-то поставлены новые автобусные павильоны с заездными карманами, будет устроена новая термопластиковая дорожная разметка и пешеходные переходы. Также на отдельных участках будут вестись работы по элементам обустройства и барьерного ограждения.

«Во многих населенных пунктах уже нанесена разметка термопластиком двух цветов на пешеходных переходах, что положительно сказывается дорожной обстановке и ее безопасности — разметка яркая и хорошо видна и пешеходам, и водителям», - рассказал Борис Елкин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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