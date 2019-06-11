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Ремонт улицы Юбилейной в Пскове продолжат после Ганзы

Дорожные работы на улице Юбилейной в Пскове будут продолжены после завершения Ганзейских дней. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на встрече с журналистами, которая состоялась 26 июня.

«До Ганзейских дней, к сожалению, успели сделать только небольшой участок от Рижского проспекта. У нас есть договоренность с подрядной организацией, как только праздники заканчиваются работы сразу возобновятся», - рассказал Борис Елкин.

Так как центр города закрыт на все время проведения Ганзейских дней, было принято решение полностью открыть движение по улице Юбилейной, чтобы еще сильнее не затруднять движение жителей и гостей города на время праздника.

«Жители должны быть готовы к тому, что после Ганзы работы активно возобновятся, в этой связи могут возникнуть некоторые неудобства и ограничения движения», - заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Борис Елкин рассказал, что дорожные работы будут вестись и в ночное время. Так как ночью уровень движения спадает, повышается скорость дорожных работ, в том числе, упрощается вопрос подвоза необходимых материалов. «Мы понимаем, что ту же асфальтобетонную смесь лучше привозить горячей. Ночью не возникнет никаких заторов и сторонних препятствий», - заявил он.